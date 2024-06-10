Зарплата по-среднему идет в расходы для налога на прибыль в двух случаях

Средний заработок, рассчитанный за время отпуска и за период выполнения общественных обязанностей, – это расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38310.

При этом в НК не прописан специальный порядок исчисления среднего месячного заработка для вышеназванных случаев. Значит ориентироваться надо на ст. 139 ТК и Положение об особенностях порядка исчисления средней зарплаты, утвержденное постановлением правительства от 24.12.2007 № 922.

Как рассчитывать отпускные, мы разбирали здесь.

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