Зачем бухгалтерам на аутсорсе нужен личный кабинет Росфинмониторинга

Внештатные сотрудники, самозанятые, компании и ИП должны вести личный кабинет у Росфинмониторинга, если их деятельность связана со 115-ФЗ.

Вести личный кабинет Росфинмониторинга (РФМ) должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые, деятельность которых попадает под 115-ФЗ. В программе нужно пройти обучение, чтобы пройти тест и получить свидетельство, которое будет действовать 3 года.

У бухгалтеров на аутсорсе должны быть правила внутреннего контроля (ПВК). Особенности их составления определены в постановлении правительства № 1188 от 14.07.2021.

В ПВК нужно указать, как компания:

выявляет рискованные операции;

обучает сотрудников по ПОД/ФТ;

управляет рисками на 115-ФЗ;

идентифицирует клиентов.

В личном кабинете Росфинмониторинга предстоит регулярно следить за:

обновлением списков террористов и экстремистов;

своими клиентами — чтобы их не было в подобных списках;

контролировать информационные письма, риски ПОД/ФТ;

размещать новые редакции ВПК;

обновлять реквизиты компании (смена юрлица и прочее);

проходить тесты от РФМ 2-3 раза в год.

Если этим не заниматься, бухгалтеры на аутсорсе рискуют получить штраф от 50 до 100 тыс. рублей за неисполнение 115-ФЗ.

Узнайте больше о том, как работать с 115-ФЗ и личным кабинетом Росфинмониторинга. Приходите на вебинар 20 июня в 11:00 мск!

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На вебинаре расскажем:

Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.

Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.

Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.

Про Правила внутреннего контроля и отчеты.

Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Ответственность за неисполнение требований.

Актуальная арбитражная практика.

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