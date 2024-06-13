Зачем бухгалтерам на аутсорсе нужен личный кабинет Росфинмониторинга

Вести личный кабинет Росфинмониторинга (РФМ) должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые, деятельность которых попадает под 115-ФЗ. В программе нужно пройти обучение, чтобы пройти тест и получить свидетельство, которое будет действовать 3 года.
У бухгалтеров на аутсорсе должны быть правила внутреннего контроля (ПВК). Особенности их составления определены в постановлении правительства № 1188 от 14.07.2021.
В ПВК нужно указать, как компания:
выявляет рискованные операции;
обучает сотрудников по ПОД/ФТ;
управляет рисками на 115-ФЗ;
идентифицирует клиентов.
В личном кабинете Росфинмониторинга предстоит регулярно следить за:
обновлением списков террористов и экстремистов;
своими клиентами — чтобы их не было в подобных списках;
контролировать информационные письма, риски ПОД/ФТ;
размещать новые редакции ВПК;
обновлять реквизиты компании (смена юрлица и прочее);
проходить тесты от РФМ 2-3 раза в год.
Если этим не заниматься, бухгалтеры на аутсорсе рискуют получить штраф от 50 до 100 тыс. рублей за неисполнение 115-ФЗ.
Узнайте больше о том, как работать с 115-ФЗ и личным кабинетом Росфинмониторинга. Приходите на вебинар 20 июня в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.
Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования.
Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
Про Правила внутреннего контроля и отчеты.
Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Ответственность за неисполнение требований.
Актуальная арбитражная практика.
Ждем вас на вебинаре 20 июня в 11:00 мск!
Начать дискуссию