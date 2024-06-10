«Вкусно — и точка» повысит стоимость напитков

Из-за неурожая апельсинов и кофе сеть ресторанов «Вкусно — и точка» объявила о возможном повышении цен на напитки.

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» могут вырасти цены на напитки по причине неурожая апельсинов и кофе.

«Классический пример — это апельсиновый сок из-за неурожая апельсинов в Бразилии. Это проблема, которую испытывает весь мир, и опять-таки мы здесь не исключение. Цены на него растут какими-то бешеными темпами», — сказал гендиректор компании Олег Пароев.

Также он добавил, что сеть заключает долгосрочные контракты с поставщиками и закупает продукты «сильно вперед». Однако рост цен, с которыми уже столкнулись некоторые участники рынка, может сказаться и на работе «Вкусно — и точка».

В 2023 году компания открыла 37 новых ресторанов, ее выручка выросла более чем в два раза.