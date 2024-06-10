«Вкусно — и точка» повысит стоимость напитков

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» могут вырасти цены на напитки по причине неурожая апельсинов и кофе.
«Классический пример — это апельсиновый сок из-за неурожая апельсинов в Бразилии. Это проблема, которую испытывает весь мир, и опять-таки мы здесь не исключение. Цены на него растут какими-то бешеными темпами», — сказал гендиректор компании Олег Пароев.
Также он добавил, что сеть заключает долгосрочные контракты с поставщиками и закупает продукты «сильно вперед». Однако рост цен, с которыми уже столкнулись некоторые участники рынка, может сказаться и на работе «Вкусно — и точка».
В 2023 году компания открыла 37 новых ресторанов, ее выручка выросла более чем в два раза.
Комментарии3
да бог с ними с апельсинами, скорее верните картофельный оладушек
А если в будущем году будет хороший урожай, то можно будет надеяться на снижение цены?
Вот, .ука, кто-то за свою жизнь слышал фразу: "В этом году цены упадут в два-три раза из-за небывало обильного урожая"? Вот мне 57 -я её не слышала ни разу. Понижали, да, - на 0.01% от предыдущего повышения.