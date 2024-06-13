Кредиторы банка QIWI получат выплаты в июле-сентябре

Все требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в июле. Агентство по страхованию вкладов выплатит 21 млрд рублей.

В июле 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит кредиторам первой очереди около 21 млрд рублей.

«Это позволит на 100% удовлетворить требования кредиторов первой очереди и более чем на 70% – третьей очереди. В сентябре планируем полностью рассчитаться со всеми, кто обратился к нам за выплатой», — сказал генеральный директор АСВ Андрей Мельников.

Средства будут перечислять пропорционально суммам требований вне зависимости от времени подачи заявления. Общий размер долга перед кредиторами банка «Киви» составляет 32,5 млрд рублей.

21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у банка QIWI. Организация в течение последних 12 месяцев пять раз нарушала федеральные законы о банковской деятельности, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Недавно мы писали, что на ликвидацию банка QIWI нужно больше 2 млрд рублей.