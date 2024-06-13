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Интервью

Основатель «Клерка» приглашает на «ТоТ еще разговор»!

В формате видео-интервью вы познакомитесь с успешными предпринимателями, найдете свои точки роста и получите вдохновение продолжать вести собственное дело. А если хотите — сами можете стать героем интервью.

Фаундер портала Клерк.ру Борис Мальцев вернулся к ведению еще одного крутого проекта — «ТоТ еще разговор». Интервью он ведет вместе с основателем компании «НДФЛка» Михаилом Лапушинским.

В новых видео вы познакомитесь с теми, кто занимается бизнесом. Узнаете, как предпринимателям удается повышать выручку, какие управленческие решения позволяют им больше зарабатывать, а также активно развиваться в своей отрасли.

Наш первый гость Иван Никитенко — основатель компании ConvertMe, которая создает инновационные digital-решения. Смотрите интервью и узнаете, почему лучше не работать «с клиентами-говнюками».

Уже отсняты и другие сюжеты:

  • С Евгением Коваленко – предпринимателем, наставником, инвестором, создателем компании VEROL, которая успешно продает на маркетплейсах.

  • С Алексеем Ивановым. Алексей кандидат экономических наук, доцент. Двадцать лет преподавательского стажа, автор трех монографий и более ста научных статей. Участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). В 2020 году начал работать в компании «Мое дело» директором по знаниям и развитию учетной системы. С 2024 года директор по продукту «Клерк.Премиум».

  • С Елизаветой Марковой, фаундером компании «Молочное утро». Елизавета рассказала, как начала строить бизнес с лепки пельменей, а сейчас у нее производство соленых снеков к пиву.

  • С легендой российского финтеха и предпринимательства — основателем сервиса «Мое Дело» Алексеем Петровым.

Не пропускайте новые выпуски и узнавайте о гостях заранее.

Как просто стать известным? Приходите на ТоТ еще разговор! Если вы хотите стать гостем проекта, напишите в телеграм-канал.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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Документооборот с самозанятыми: что в него входит и как правильно оформить
Интервью

Основатель «Клерка» приглашает на «ТоТ еще разговор»!

В формате видео-интервью вы познакомитесь с успешными предпринимателями, найдете свои точки роста и получите вдохновение продолжать вести собственное дело. А если хотите — сами можете стать героем интервью.

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Проверьте: правильно ли вы выплачиваете зарплату иностранному работнику
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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