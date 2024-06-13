Мантуров рассказал, какие специалисты нужны этом году

Первый зампредседателя правительства Денис Мантуров на ПМЭФ-2024 сообщил о текущей потребности в кадрах на 2024 год.

Мантуров отметил, что текущая потребность в кадрах на 2024 год будет составлять порядка 240 000 человек, из которых:

одна треть – инженеры и конструкторы;

две трети – представители рабочих специальностей.

Об этом он сказал в панельной сессии Петербургского международного экономического форума «Кадры решают!», где участники обсудили вопросы кадрового обеспечения в различных областях экономики.

«Тенденция последних полутора лет – это сильный переток из гражданских отраслей на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Понятно, что это явление временное. <…> Мы привлекли менее чем за полтора года 520 тысяч специалистов в ОПК, и требуется ещё 160 тысяч специалистов», – подчеркнул Мантуров.

Говоря о позитивном влиянии роботизации на удовлетворение кадровой потребности предприятий, первый вице-премьер отметил, что нужно продолжать развивать это направление.

«Мы сократим количество сотрудников, занимающихся рутинной работой. В этом направлении мы будем работать и обеспечивать мотивацию и для производителей. На конец прошлого года в стране было четыре производителя роботов от 20 до 200 кг, а сегодня уже семь. Люди увидели, что у государства есть цель, есть программы. Это целый создаваемый национальный проект технологического лидерства “Средства производства и автоматизации„, в котором огромный раздел посвящен развитию робототехники», – подчеркнул Мантуров.

Ранее мы писали, что в Совфеде назвали главные инструменты решения проблемы дефицита кадров.