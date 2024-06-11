Володин назвал приоритетные законопроекты по поручениям президента на ПМЭФ-2024

Председатель ГД отметил, что президент поставил задачи, которые Думе совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время.
«Законодательное обеспечение инициатив, озвученных Владимиром Владимировичем Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума — наш приоритет. Президент поставил ряд конкретных задач, которые депутатам совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время. Решения должны быть приняты как можно быстрее», — заявил Володин.
В первую очередь речь идет о социально значимых законопроектах: об индексации пенсий работающих пенсионеров и обеспечении опережающего роста зарплат.
Про основные предложения и заявления Путина на ПМЭФ-2024 мы говорили в том числе здесь.
«Принятия этих законов ждут наши граждане. Также предстоит рассмотреть ряд законопроектов по поддержке экономики и наших регионов, включая законопроекты по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики, о региональном инвестиционном стандарте, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов, а также о креативных индустриях и мерах их поддержки», — отметил Володин.
На заседании совета Госдумы первому вице-спикеру Александру Жукову было поручено совместно с профильными комитетами представить предложения по реализации плана законодательного обеспечения принятых президентом решений.
Володин сказал, что работа над законопроектами уже началась. Также депутаты ожидают от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки гражданам, экономике, регионам.
Ранее мы сообщали, что с 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии.
Комментарии2
Я так понимаю, к концу июля нам ждать эдак детально проработанных законов 260-300?
Ну, вспомните пример с тем же треклятым ЁНС-ЁНП-ёклмн....
В общем-то закон по нему "детально проработанный" уже провели в окончательном виде тоже в июле 2022 года! Ввели его в действие для всех с 01.01.2023.
Половину 2023 года он практически никак не работал!
И сейчас на дворе уже приближается тот же самый июль, только уже 2024, но его всё ещё пытаются как-то настроить, ибо того самого "детально проработанного" так и нету в наличии! и не особо предполагается увидеть в ближайшее время.