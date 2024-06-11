Володин назвал приоритетные законопроекты по поручениям президента на ПМЭФ-2024

Председатель ГД отметил, что президент поставил задачи, которые Думе совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время.

«Законодательное обеспечение инициатив, озвученных Владимиром Владимировичем Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума — наш приоритет. Президент поставил ряд конкретных задач, которые депутатам совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время. Решения должны быть приняты как можно быстрее», — заявил Володин.

В первую очередь речь идет о социально значимых законопроектах: об индексации пенсий работающих пенсионеров и обеспечении опережающего роста зарплат.

Про основные предложения и заявления Путина на ПМЭФ-2024 мы говорили в том числе здесь.

«Принятия этих законов ждут наши граждане. Также предстоит рассмотреть ряд законопроектов по поддержке экономики и наших регионов, включая законопроекты по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики, о региональном инвестиционном стандарте, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов, а также о креативных индустриях и мерах их поддержки», — отметил Володин.

На заседании совета Госдумы первому вице-спикеру Александру Жукову было поручено совместно с профильными комитетами представить предложения по реализации плана законодательного обеспечения принятых президентом решений.

Володин сказал, что работа над законопроектами уже началась. Также депутаты ожидают от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки гражданам, экономике, регионам.

Ранее мы сообщали, что с 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии.