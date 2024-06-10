👴 С 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии

Премьер-министр отметил, что работающие пенсионеры обладают солидным опытом и навыками и востребованы на рынке. Необходимо создать им условия, чтобы они продолжали работать и делиться знаниями с молодым поколением.
Предполагается, что индексация будет происходить без дополнительных заявлений и инициативы со стороны пенсионеров.
Мишустин отметил: «важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Им станет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации. Так же как и тем, кто вышел на заслуженный отдых».
Законопроект об индексации хотят внести в Госдуму как можно скорее. По словам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, «проект будет подготовлен в кратчайшие сроки и внесен в этом месяце, 100%». Хотя пока остаются нерешенные вопросы. Например, что делать с пропущенными с 2016 года индексациями пенсий работающим пенсионерам.
Ранее мы сообщали, что МРОТ увеличится на 15%.
Комментарии1
Пусть тогда и на время больничного сохраняют зарплату, оплачивают и больничный, и среднюю зарплату!!! Даёшь справедливость! Почему у молодежи меньше возможностей? Ни трудоустпоиться, все стариками занято, ни на ипотеку накопить!