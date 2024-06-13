Правительство: МРОТ увеличится на 15%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2025 года МРОТ будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда. Его размер вырастет на 15% — до 22 тыс. рублей. Ожидается, что к 2030 году МРОТ составит не меньше 35 тыс. рублей.
«Еще одна задача — дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», — сказал Мишустин.
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 19 242 рубля.
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