Будут новые разъяснения ВС РФ по страхованию имущества

Необходимость его подготовки объясняется тем, что действующее постановление Пленума ВС от 27.06.2013 № 20 принято более 10 лет назад.

Содержащиеся в нем разъяснения показали свою востребованность на практике. Но из-за масштабных изменений в законодательстве о страховании возникла необходимость новых разъяснений. И не только судам общей юрисдикции, но и арбитражным. Это объяснил сам ВС.

В проекте:

раскрыто понятие добровольного страхования имущества;

названы субъекты и объекты страховых правоотношений;

описан порядок согласования условий договора страхования, его заключение, особенности толкования, осуществление страхового возмещения.

Внимание судов обратят на то, что отказ в рассмотрении заявления о наступлении страхового случая и об осуществлении страхового возмещения, основанный на формальном несоблюдении страхователем требований договора страхования, не допускается.

Страховая компания не может отказать в осуществлении страхового возмещения по причине того, что страхователь не обжалует постановления органов дознания и предварительного следствия, которыми отказано в возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда.

Проект содержит правовую позицию, что суды могут лишь в исключительных случаях снижать размеры неустойки и штрафа за отказ страховых компаний добровольно удовлетворить требования потребителей. Такой поворот возможен лишь тогда, когда суммы явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства.