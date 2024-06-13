Маткапиталом нельзя оплатить обучение своего ребенка в своей школе

В общем случае обучение ребенка можно оплатить материнским капиталом.

Если мама-ИП сама занимается образовательным бизнесом и имеет соответствующую лицензию, она не может тратить маткапитал на обучение своего ребенка в своей школе.

Ситуацию прокомментировала эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

СФР направляет средства маткапитала на оплату оказываемых организацией либо ИП платных образовательных услуг в соответствии с договором, заключенным лицом, получившим сертификат, и организацией либо ИП.

В данном случае владелец сертификата на маткапитал и ИП, оказывающий образовательные услуги, – это один и тот же человек.

С точки зрения ГК предприниматель не может заключить сам с собой договор образовательных услуг.

Ранее мы писали, что оплатить обучение в автошколе можно материнским капиталом.

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