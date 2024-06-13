Юридические профессии могут объединить в рамках адвокатуры

На ПМЭФ-2024 была проведена отдельная сессия, посвященная этому вопросу, в ходе которой нашел свое подтверждение вывод о необходимости объединения юридической профессии в рамках института адвокатуры.

«Адвокатура наиболее подходит для решения этой задачи – она обладает сегодня всей необходимой правовой, организационной, территориальной и цифровой инфраструктурой, оснащена механизмами допуска в профессию и привлечения адвокатов к ответственности вплоть до прекращения статуса, стандартами, инструментами внутрикорпоративного управления и саморегулирования. Кроме того, вряд ли можно спорить с тем, что адвокатская деятельность наиболее соответствует природе квалифицированной юридической помощи, поскольку обеспечивает доступ к правосудию и непосредственно связана с публично-правовыми функциями. Прежде всего в том, что касается судебного представительства. Это подтверждается и мировой практикой, которую мы подробно изучали», – отметил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Роман Рябый.

Основными бенефициарами предлагаемых решений являются в первую очередь граждане, которые получают некачественные услуги, а в ряде случаев становятся жертвой мошенников.

Чиновник Минюста добавил, государство обязано принимать меры, способствующие тому, чтобы юридическая помощь оказывалась профессионалами, отвечающим определенными критериям и стандартам. Об этом неоднократно говорил Конституционный Суд.

Более предметно конкретные проектные предложения и варианты их реализации будут рассмотрены на сессии «Профессионализация юридической помощи: домашнее задание по мотивам XI форума» в рамках XII Петербургского международного юридического форума, который состоится с 26 по 28 июня.