Доходы от чужого ПО иногда можно учесть для налоговых льгот IT-компании

Чтобы применять ставку налога на прибыль 0%, IT-компания должна выполнять условие о профильных доходах не ниже 70%.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

В этот перечень, в частности, входят доходы от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, в том числе путем предоставления удаленного доступа к этим программам.

При этом программы для ЭВМ, разработанные ИТ-организацией в качестве исполнителя по договору, являются заказными программами для ЭВМ, а не собственными.

Доходы от заказных программ идут в профильные доходы, если это доходы от оказания услуг по разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению таких программ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.04.2024 № 03-03-06/1/32092.