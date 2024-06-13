Доходы от чужого ПО иногда можно учесть для налоговых льгот IT-компании

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
В этот перечень, в частности, входят доходы от предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, в том числе путем предоставления удаленного доступа к этим программам.
При этом программы для ЭВМ, разработанные ИТ-организацией в качестве исполнителя по договору, являются заказными программами для ЭВМ, а не собственными.
Доходы от заказных программ идут в профильные доходы, если это доходы от оказания услуг по разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению таких программ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.04.2024 № 03-03-06/1/32092.
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