⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе 2025!

28 июня в 11:00 мск состоится « Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению ». Вы сможете разобраться во всех изменениях в НК, с которыми мы будем жить с 2025 года. На вебинаре обсудим актуальный текст законопроекта, первые спорные вопросы, возможные последствия его принятия.

2 июля в 11:00 мск ждем вас на вебинар «Как на УСН будут платить НДС в 2025 году. Под угрозой ли ваш бизнес». Вместе с экспертом вы поймете, кто и как теперь будет платить НДС. Может лучше уже перейти на ОСНО? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать.