В ЦБ заявили, что торги долларом продолжатся на внебиржевом рынке

Банк России опубликовал заявление, в котором говорится, что на фоне санкций США против Мосбиржи и НКЦ приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро.
Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке,
— говорится в заявлении.
Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Россияне смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, а все средства в долларах и евро на счетах и вкладах остаются сохранными, подчеркнули в банке.
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