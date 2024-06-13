В ЦБ заявили, что торги долларом продолжатся на внебиржевом рынке

Курс будут определять, в том числе, по сервисам внебиржевой торговли

Банк России опубликовал заявление, в котором говорится, что на фоне санкций США против Мосбиржи и НКЦ приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро.

Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, — говорится в заявлении.

Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Россияне смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, а все средства в долларах и евро на счетах и вкладах остаются сохранными, подчеркнули в банке.