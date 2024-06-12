Наличный курс доллара достиг 200 рублей

Некоторые банки существенно подняли курс, по которому у них можно купить наличные доллары. Максимальное значение в обменниках Москвы, согласно сервису «Банки.ру», составляет 200 рублей за доллар.

Максимальное значение в обменниках Москвы, согласно сервису «Банки.ру», достигает ₽200 за доллар по состоянию на 19:15 мск у Норвик Банка. В то же время оператор колл-центра сообщает «РБК», что 12 июня ни один из дополнительных офисов банка не работает.

Курс на покупку наличных долларов в обменниках Москвы (Фото: Банки.ру)

Курс покупки евро в ряде обменников Москвы также вырос. Дороже всех европейскую валюту продает Цифра Банк — по ₽160, следует из данных того же сервиса.

В среду, 12 июня, торги на валютном рынке на Мосбирже не проводятся в связи с Днем России. По итогам торгов во вторник, 11 июня, курс доллара на Мосбирже составил ₽89,1. С 13 июня площадка приостанавливает торги долларом и евро в связи со санкциями США.