Россияне заложили 858 тысяч автомобилей с начала года

Если купить автомобиль, который числится в реестре о залоге движимого имущества, то все банковские требования по выплате кредита лягут на плечи нового владельца.

С января по май 2024 года россияне заложили на 60% больше транспортных средств, чем за тот же период 2023 года. Показатель достиг 858 тыс. автомобилей.

Всего в реестре уведомлений о залоге движимого имущества 10,9 млн записей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Транспорт, который находится в залоге, могут выставить на продажу без предупреждения, если продавец авто перестанет вносить платежи банку. Новый владелец получит требования погасить кредит или вернуть автомобиль.

«Если имущество находилось в залоге, но залогодержатель не сообщил об этом и информация не появилась в реестре, все риски он принимает на себя. В этом случае обратить взыскание на заложенное имущество, проданное добросовестному покупателю, практически невозможно», — сказали в ФНП.

В мае 2024 года рынок автокредитования вырос на 11,2% — до 229,6 млрд рублей. За год рост составил 94%. Средний чек при покупке авто достиг 1,4 млн рублей.