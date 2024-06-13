❗ Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

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Новый курс! «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя»
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. За 4 месяца вы освойте финансовый менеджмент и научитесь:
методам финансового анализа бизнеса;
оценке бизнеса на основе метрик;
планированию финансовой деятельности компании;
финансовому прогнозированию для привлечения инвестиций в бизнес.
После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Начните карьеру финансиста прямо сейчас!
Супер-цена на первый поток: 12 900 рублей вместо
44 900 рублей!
Бухгалтер маркетплейса
Вы научитесь вести учет на маркетплейсах и оказывать бухгалтерские услуги селлерам. После курса сможете выбрать маркетплейс и форму бизнеса для торговли на нем, вести бухгалтерию, проводить операции в 1С, разбираться в отчетах маркетплейсов, считать налоги без ошибок.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 65%: 9 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер по зарплате
На курсе вы освоите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесенный в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 68%: 8 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, внесенное в госреестр ФИС ФРДО.
Скидка 69%: 7 300 рублей вместо
24 200 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, внесем его в реестр ФИС ФРДО.
Скидка 73%: 7 600 рублей вместо
28 600 рублей.
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