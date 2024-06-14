Власти изменят налогообложение недвижимости дороже 300 млн рублей

Если кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка превышает 300 млн рублей, собственникам придется платить налоги по повышенным ставкам.

Кабмин внес в Госдуму законопроект с изменениями в налогообложении отдельных видов дорогостоящей недвижимости.

Максимальные налоговые ставки изменятся с 2 до 2,5%. Это коснется объектов капитального строительства, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Предельное значение ставки по земельному налогу будет увеличено с 0,3 до 1,5% — для участков под жилищное строительство и для земли, на которой расположена инженерная инфраструктура жилищно-коммунального комплекса. Кадастровая стоимость таких объектов также должна быть больше 300 млн.

Исключение сделают для земельных участков в составе общего имущества многоквартирного дома.

Если законопроект примут, он начнет действовать с налогового периода 2025 года.