⚡️ Итоги дня: россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, а цены на обучение выросли на 20%

Цены на обучение в российских топ-вузах снова поднялись. В МФТИ стоимость увеличилась в среднем на 20%, обучение в МГИМО подорожало на 4,5-13%, в ВШЭ и Томском политехническом университете — на 6,5%, в СПбПУ и СПбГУ — на 4,5%, Уральском федеральном университете — на 8-10%.

Взаимная торговля стран ЕАЭС в январе-марте выросла на 7%. За 2023 год она выросла на 5,4% по отношению к 2022 году и достигла 7,4 триллиона рублей. Это рекордная цифра за 10 лет существования союза.

Пользователям iPhone запретили делать скриншоты чужих профилей в WhatsApp. Если кто-то попытается сделать снимок, у него сохранится изображение с предупреждением: «Скриншот заблокирован».

У берегов Камчатки произошли два землетрясения. Четырехбалльное землетрясение зафиксировали в акватории Камчатского залива. Жертв, разрушений и угрозы цунами нет.

Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде. Средний чек такой покупки — 100 тыс. долларов. Чаще всего русскоязычные граждане интересовались приобретением жилья на Пхукете, на который пришлось 57% от всех заявок.

В Австралии обнаружили новый вид огромных летающих хищных ящеров. Они жили в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад.