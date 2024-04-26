Россия начнет торговлю с Ираном

Страны ЕАЭС будут торговать с Ираном: снимут ограничения на ввоз товаров, а также установят специальный режим для экспортеров.

В Госдуму внесли законопроект с ратификацией соглашения о торговле между странами ЕАЭС и Ираном. Сам договор заключили 25 декабря 2023 года.

«Соглашение предусматривает установление сотрудничества в различных сферах, в том числе добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров», — говорится в пояснительной записке.

Документ отменит количественные запреты и ограничения на ввоз товаров, закрепляет обязанность соблюдать стандарты санитарных и ветеринарных мер.

Также с Ираном будет установлен «преференциальный режим торговли в отношении порядка 87 процентов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности». Это позволит российским экспортерам экономить на пошлинах около 300 млн долларов каждый год.