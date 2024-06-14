Накопленная инфляция заставила внести изменения в УК

Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Закон направлен на реализацию поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума и дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства.

Он увеличивает пороговые значения крупного и особо крупного размеров таких уголовно наказуемых деяний, как:

незаконное использование объектов авторского права или смежных прав;

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Изменения основаны на показателях динамики социально-экономического развития России, включая накопленный за последнее время уровень инфляции, и на результатах анализа правоприменительной практики.

По мнению сайта главы государства, реализация положений этого ФЗ позволит декриминализировать часть названных деяний либо смягчить уголовную ответственность за их совершение.

Ранее мы писали, что одобрены важные изменения в УК по экономическим преступлениям.