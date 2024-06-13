По двум экономическим преступлениям повысили пороги ущерба

Сенаторы рекомендовали одобрить соответствующий закон.
Для квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, порог:
крупного размера — повысили со 100 до 500 000 рублей;
особо крупного — с 1 до 2 млн рублей.
Статью 165 УК, предусматривающую ответственность за имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием, дополнили примечанием. По нему:
крупным размером — признается стоимость имущества, превышающая 1 млн рублей;
особо крупным – 4 млн.
Сейчас этот размер составляет 250 000 и 1 млн рублей.
Начать дискуссию