Занимаетесь строительным бизнесом? Узнайте, как себя обезопасить от претензий ФНС!

Ведущие юридические фирмы расскажут о типичных ошибках сторон при работе с исполнительной документацией.

19 июня в Москве состоится конференция «Правовая защита строительного бизнеса».

Юридическая защита компаний в строительной сфере очень важна. Вот небольшая, но неприятная иллюстрация по этому вопросу: согласно отчету Росфинмониторинга, строительный бизнес — один из лидеров среди клиентов теневых площадок.

В отчете говорится не только о том, что финразведка борется с незаконными финансовыми структурами, но и о том, что она совместно с правоохранителями выявляет их клиентов.

Как защитить свой бизнес, случайно не оказаться вне правового поля, не оказаться в фокусе внимания не только ФНС, но и Росфинмониторинга, МВД и других ведомств? Расскажет Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС, который поделится практикой раскрытия наиболее распространенных в строительстве схем налоговой оптимизации.

Для читателей газеты «Учет. Налоги. Право» участие в конференции бесплатное по промокоду KLERK100. Переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться.

Принять участие можно онлайн или очно, событие пройдет в лофте «Лев Толстой».