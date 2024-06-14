Принят закон с важными изменениями в ГПК РФ

Федеральный закон с изменениями в ГПК направлен также на дальнейшую унификацию процессуальных норм при рассмотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции.
Основные новшества:
для повышения доступности правосудия установлена альтернативная подсудность споров, связанных с восстановлением пенсионных прав граждан — а именно возможность предъявления гражданами соответствующих исков по своему месту жительства;
размер исковых требований по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, увеличили со 100 000 до 250 000 рублей.
уточнили сроки составления мотивированного судебного постановления (решения суда, судебного приказа, определения суда), что должно способствовать повышению качества судебных актов;
теперь суд обязан указывать в судебном акте дату его изготовления в полном объеме — на всех стадиях судебного процесса.
Есть и иные изменения, направленные на совершенствование и повышение доступности правосудия в судах общей юрисдикции.
Все изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее мы писали, что накопленная инфляция заставила внести изменения в УК.
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