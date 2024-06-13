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Депутат Госдумы: за годы санкционного давления мы уже готовы ко всему

Торги долларом и евро на Мосбирже были нужны Центробанку для формирования курса. Санкции не повлияют на жизнь большинства россиян.

Депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что новые санкции США против Мосбиржи не нанесут серьезный удар по жителям страны.

«Большинство граждан не испытает никаких проблем по этому поводу. Удар нацелен на российскую финансовую систему в части ее контактов с недружественными валютами, и для простых граждан эти санкции пройдут практически незаметно», — сказал Толмачев для RG.RU.

Также он добавил, что торги долларами и евро на Мосбирже были нужны Центробанку для формирования рыночного курса валюты. Кроме того, за годы санкционного давления страна успела подготовиться к рискам и развить финансовые технологии.

Недавно мы писали, что впервые с января индекс Мосбиржи опустился до 3032,05 пунктов, стоимость акций снижается на 15%.

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