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Налог на прибыль

Минфин не стал разъяснять импортерам обязанность по сдаче расчетов

Если компания покупает товары у иностранной фирмы за рубежом и ввозит их в РФ, должна ли она сдавать расчет по выплатам иностранцам с разделом 5?

Расплывчатый ответ на этот четко поставленный вопрос дал Минфин в письме от 28.05.2024 № 03-08-05/49027.

Компания является налоговым агентом по налогу на прибыль, если выплачивает доходы иностранной организации. Это происходит, когда выплата считается от источника в РФ.

Налоговые агенты должны ежеквартально сдавать расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов.

Как заполнять этот расчет — в том числе раздел 5 — надо спрашивать у ФНС, пояснил Минфин.

Между тем недавно вышло письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@, в котором налоговики заявляют: при импорте товаров сдавать этот расчет не надо.

ФНС предупредила налоговиков на местах, чтобы они не допускали необоснованных штрафов и не блокировали счета за несдачу расчета.

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