Госдума ужесточит требования к продаже сим-карт

Чтобы абоненты могли видеть все договоры с мобильными операторами, депутаты подготовили законопроект о передаче сведений на портал Госуслуг. В личном кабинете будет можно посмотреть все оформленные сим-карты.

В Госдуму внесли законопроект, по которому после заключения договора операторы связи должны передавать сведения о нем в личный кабинет абонента на портале Госуслуг.

Изменения направлены на укрепление безопасности и защиту абонентов от телефонных мошенников. В своем профиле на Госуслугах пользователь сможет увидеть все номера телефонов, которые зарегистрированы на его имя. Там же можно приостановить исполнение договора, если сим-карта была оформлена третьим лицом.

«Предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности и помогут защитить граждан от мобильных мошенников, которые используют несовершенство закона, чтобы уходить от ответственности», — сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ожидается, что законопроект позволит сократить число сим-карт, полученных мошенническим путем. За нарушение требований операторов привлекут к административной ответственности.