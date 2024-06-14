Новые санкции США не отразятся на владельцах смартфонов

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин (депутат фракции «Единая Россия») сообщил, что на владельцах смартфонов санкции не отразятся.

Ранее мы писали, что Минфин США запретил оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами.

«Новые санкции нацелены на услуги и ПО, на которые все еще продолжаются опираться некоторые российские компании, а не частные пользователи. У каждого такого продукта уже есть аналог на отечественном рынке, или он уже находится в высокой степени готовности», — сказал Немкин.

Он отметил, что для компаний, которые еще не прошли процесс импортозамещения, новые санкции могут стать стимулом скорейшего перехода на отечественные решения.

По словам депутата, частных пользователей новые санкции не коснутся точно, и смартфоны работать не перестанут, несмотря на риск, что возникнут трудности с установкой обновлений.

Ранее Немкин поддержал идею Грефа о создании в РФ службы и стратегии по кибербезопасности.