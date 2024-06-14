В США запретили предоставлять России IT-услуги

12 июня Минфин США ввел запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любым лицам, которые находятся на территории РФ.

«Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящееся на территории Российской Федерации», — сказано в документе.

Исключение сделано для компаний, которые находятся под управлением гражданина США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании, изъятии капиталовложений или при наличии соответствующей лицензии Минфина США.

Санкции начнут действовать с 12 сентября 2024 года.