Володин: доллар стал токсичным, дедолларизация мира неизбежна

При этом введенные США санкции не дадут желаемого для США эффекта, уверен Володин.

«В марте 2022 года доля “недружественных” валют достигала 84,7%. Сегодня она снизилась почти в пять раз — до 17,8%. Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз», — написал председатель ГД в своем канале в Telegram.

Так, более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, а в торговле между Россией и Китаем 95% всех операций проходит в рублях и юанях, — привел примеры Володин.

«Ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте.

Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления.

От токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС. Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира — неизбежна», — заключил Володин.