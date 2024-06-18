Если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ

Иногда происходят такие ситуации: счет выписан на юрлицо, а оплата по безналу поступает от директора компании или иного физического лица.

Даже если заручиться письмом от плательщика о том, что оплата – за юрлицо, компания-продавец все равно должна выбить кассовый чек, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При получении оплаты в безналичном порядке от физлиц, в том числе являющихся третьими лицами, на которые возложено исполнение денежного обязательства, за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ. Такой вывод сделал Минфин в письме от 30.11.2018 № 03-01-15/86868.

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