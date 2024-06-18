Ставки НДФЛ от 13% до 22% будут действовать для пяти налоговых баз

С 2025 года планируют ввести такую шкалу НДФЛ:
13% — для дохода до 2,4 млн рублей;
15% — для дохода от 2,4 до 5 млн рублей;
18% — для дохода от 5 до 20 млн рублей;
20% — для дохода от 20 до 50 млн рублей;
22% — для дохода свыше 50 млн рублей.
Смотрите в нашей таблице, на какие налоговые базы распространяются эти ставки.
Новая норма НК
Налоговая база
1
пп. 2 п. 2.1 ст. 210
по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей
2
пп. 6 п. 2.1 ст. 210
по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества
3
пп. 8 п. 2.1 ст. 210
по доходам в виде сумм прибыли КИК
4
пп. 8.1 п. 2.1 ст. 210
по операциям с ЦФА, за исключением выплат, не связанных с их выкупом
5
пп. 9 п. 2.1 ст. 210
иные доходы (основная налоговая база)
Перечень налоговых баз, для которых действует прогрессивная шкала НДФЛ в этом году, смотрите тут.
Какие еще будут ставки и лимиты по НДФЛ, мы разбирали тут.
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