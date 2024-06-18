Ставки НДФЛ от 13% до 22% будут действовать для пяти налоговых баз

Сейчас прогрессивная шкала НДФЛ со ставками 13% и 15% действует для 11 налоговых баз. С 2025 года разбег ставок будет больше, а налоговых баз – меньше.

С 2025 года планируют ввести такую шкалу НДФЛ:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для дохода от 2,4 до 5 млн рублей;

18% — для дохода от 5 до 20 млн рублей;

20% — для дохода от 20 до 50 млн рублей;

22% — для дохода свыше 50 млн рублей.

Смотрите в нашей таблице, на какие налоговые базы распространяются эти ставки.

Новая норма НК Налоговая база 1 пп. 2 п. 2.1 ст. 210 по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей 2 пп. 6 п. 2.1 ст. 210 по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества 3 пп. 8 п. 2.1 ст. 210 по доходам в виде сумм прибыли КИК 4 пп. 8.1 п. 2.1 ст. 210 по операциям с ЦФА, за исключением выплат, не связанных с их выкупом 5 пп. 9 п. 2.1 ст. 210 иные доходы (основная налоговая база)

Перечень налоговых баз, для которых действует прогрессивная шкала НДФЛ в этом году, смотрите тут.

Какие еще будут ставки и лимиты по НДФЛ, мы разбирали тут.

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