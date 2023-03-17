Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

11 налоговых баз

Все налоговые базы для ставок НДФЛ 13% и 15% перечислены в п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

Смотрите их в нашей таблице.

Раздельный подсчет доходов для НДФЛ

В 2021 – 2023 годах налоговые агенты отдельно считают НДФЛ в разрезе налоговых баз.

Если выплаты идут по разным базам и в сумме они больше 5 млн рублей, но каждая отдельно – меньше, НДФЛ будет по ставке 13% для каждой базы.

Но это не значит, что налогоплательщик избежит повышенного налога. Заплатить НДФЛ по ставке 15% все равно придется.

Но расчет сделает не налоговый агент, а налоговая инспекция.

По итогам года там подсчитают все доходы человека по всем налоговым базам ото всех налоговых агентов и из декларации 3-НДФЛ. Все это сложат, доход в 5 млн рублей обложат по ставке 13%, все, что свыше – по 15%.

На разницу между рассчитанной суммой и удержанной ранее пришлют уведомление, по которому надо уплатить налог до 1 декабря.

Таким образом, расчет налога в разрезе налоговых баз – это правило только для налоговых агентов.

Об этом, в частности сообщает Минфин в письмах от 13.01.2023 № 03-04-06/1543, от 29.12.2022 № 03-04-06/129525.

Вычеты по НДФЛ

Из всех перечисленных выше 11 налоговых баз налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные) применяются только к основной налоговой базе.

Даже если доход по другим базам также облагается по ставке 13%, вычета по нему не будет.

Об этом, в частности, Минфин сообщает в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31279.

А вот к основной базе вычет применяют, и не важно, по какой ставке был рассчитан НДФЛ – 15% или 13%.

Если налог уже был по ставке 15%, то и возврат в связи с вычетом также будет 15% от суммы вычета.

Пример такого возврата и образец разделов 1 и 2 декларации 3-НДФЛ смотрите тут.

Основная налоговая база

К основной налоговой базе относится не только зарплата, как иногда ошибочно полагают бухгалтеры.

Сюда относятся все доходы, которые не поименованы в других базах.

Это, в том числе, аренда имущества, проценты по вкладам и т. д.

У этих доходов разные коды, но база одна – основная. И доход для ставки НДФЛ 15% считают общий по всей основной налоговой базе.

При этом все, что относится к основной базе, можно заявлять для вычета.

Например, с доходов от процентов по вкладам также можно получить имущественный или социальный налоговый вычет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.09.2021 № 03-04-09/70779.

Кстати, не все доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%.

Вот доходы, по которым независимо от их размера ставка будет 13%:

от продажи имущества (кроме ценных бумаг);

в виде стоимости подаренного имущества (кроме ценных бумаг);

страховые выплаты по договорам страхования;

выплаты по пенсионному обеспечению.

Об этом напоминает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-06/129497.