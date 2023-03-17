Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

11 налоговых баз
Все налоговые базы для ставок НДФЛ 13% и 15% перечислены в п. 2.1 ст. 210 НК РФ.
Смотрите их в нашей таблице.
№ п/п
Норма НК РФ
Налоговая база
1
по доходам от долевого участия (в т. ч. по доходам в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов)
2
по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей
3
по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами
4
по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги
5
по операциям займа ценными бумагами
6
по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества
7
по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на ИИС
8
по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли КИК)
9
по операциям с ЦФА и (или) цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права, за исключением выплат из подпункта 8.2
10
по операциям с ЦФА в виде выплат, не связанных с выкупом ЦФА, в случае, если решением о выпуске таких ЦФА предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим такие ЦФА
11
по иным доходам (основная налоговая база)
Раздельный подсчет доходов для НДФЛ
В 2021 – 2023 годах налоговые агенты отдельно считают НДФЛ в разрезе налоговых баз.
Если выплаты идут по разным базам и в сумме они больше 5 млн рублей, но каждая отдельно – меньше, НДФЛ будет по ставке 13% для каждой базы.
Но это не значит, что налогоплательщик избежит повышенного налога. Заплатить НДФЛ по ставке 15% все равно придется.
Но расчет сделает не налоговый агент, а налоговая инспекция.
По итогам года там подсчитают все доходы человека по всем налоговым базам ото всех налоговых агентов и из декларации 3-НДФЛ. Все это сложат, доход в 5 млн рублей обложат по ставке 13%, все, что свыше – по 15%.
На разницу между рассчитанной суммой и удержанной ранее пришлют уведомление, по которому надо уплатить налог до 1 декабря.
Таким образом, расчет налога в разрезе налоговых баз – это правило только для налоговых агентов.
Об этом, в частности сообщает Минфин в письмах от 13.01.2023 № 03-04-06/1543, от 29.12.2022 № 03-04-06/129525.
Вычеты по НДФЛ
Из всех перечисленных выше 11 налоговых баз налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные) применяются только к основной налоговой базе.
Даже если доход по другим базам также облагается по ставке 13%, вычета по нему не будет.
Об этом, в частности, Минфин сообщает в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31279.
А вот к основной базе вычет применяют, и не важно, по какой ставке был рассчитан НДФЛ – 15% или 13%.
Если налог уже был по ставке 15%, то и возврат в связи с вычетом также будет 15% от суммы вычета.
Пример такого возврата и образец разделов 1 и 2 декларации 3-НДФЛ смотрите тут.
Основная налоговая база
К основной налоговой базе относится не только зарплата, как иногда ошибочно полагают бухгалтеры.
Сюда относятся все доходы, которые не поименованы в других базах.
Это, в том числе, аренда имущества, проценты по вкладам и т. д.
У этих доходов разные коды, но база одна – основная. И доход для ставки НДФЛ 15% считают общий по всей основной налоговой базе.
При этом все, что относится к основной базе, можно заявлять для вычета.
Например, с доходов от процентов по вкладам также можно получить имущественный или социальный налоговый вычет.
Об этом сообщает Минфин в письме от 01.09.2021 № 03-04-09/70779.
Кстати, не все доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%.
Вот доходы, по которым независимо от их размера ставка будет 13%:
от продажи имущества (кроме ценных бумаг);
в виде стоимости подаренного имущества (кроме ценных бумаг);
страховые выплаты по договорам страхования;
выплаты по пенсионному обеспечению.
Об этом напоминает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-06/129497.