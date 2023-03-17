НДФЛ

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.

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Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

11 налоговых баз

Все налоговые базы для ставок НДФЛ 13% и 15% перечислены в п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

Смотрите их в нашей таблице.

№ п/п

Норма НК РФ

Налоговая база

1

пп. 1 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по доходам от долевого участия (в т. ч. по доходам в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов)

2

пп. 2 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей

3

пп. 3 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами

4

пп. 4 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

5

пп. 5 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по операциям займа ценными бумагами

6

пп. 6 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества

7

пп. 7 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на ИИС

8

пп. 8 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли КИК)

9

пп. 8.1 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по операциям с ЦФА и (или) цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права, за исключением выплат из подпункта 8.2

10

пп. 8.2 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по операциям с ЦФА в виде выплат, не связанных с выкупом ЦФА, в случае, если решением о выпуске таких ЦФА предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим такие ЦФА

11

пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ

по иным доходам (основная налоговая база)

Раздельный подсчет доходов для НДФЛ

В 2021 – 2023 годах налоговые агенты отдельно считают НДФЛ в разрезе налоговых баз.

Если выплаты идут по разным базам и в сумме они больше 5 млн рублей, но каждая отдельно – меньше, НДФЛ будет по ставке 13% для каждой базы.

Но это не значит, что налогоплательщик избежит повышенного налога. Заплатить НДФЛ по ставке 15% все равно придется.

Но расчет сделает не налоговый агент, а налоговая инспекция.

По итогам года там подсчитают все доходы человека по всем налоговым базам ото всех налоговых агентов и из декларации 3-НДФЛ. Все это сложат, доход в 5 млн рублей обложат по ставке 13%, все, что свыше – по 15%.

На разницу между рассчитанной суммой и удержанной ранее пришлют уведомление, по которому надо уплатить налог до 1 декабря.

Таким образом, расчет налога в разрезе налоговых баз – это правило только для налоговых агентов.

Об этом, в частности сообщает Минфин в письмах от 13.01.2023 № 03-04-06/1543, от 29.12.2022 № 03-04-06/129525.

Вычеты по НДФЛ

Из всех перечисленных выше 11 налоговых баз налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные) применяются только к основной налоговой базе.

Даже если доход по другим базам также облагается по ставке 13%, вычета по нему не будет.

Об этом, в частности, Минфин сообщает в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31279.

А вот к основной базе вычет применяют, и не важно, по какой ставке был рассчитан НДФЛ – 15% или 13%.

Если налог уже был по ставке 15%, то и возврат в связи с вычетом также будет 15% от суммы вычета.

Пример такого возврата и образец разделов 1 и 2 декларации 3-НДФЛ смотрите тут.

Основная налоговая база

К основной налоговой базе относится не только зарплата, как иногда ошибочно полагают бухгалтеры.

Сюда относятся все доходы, которые не поименованы в других базах.

Это, в том числе, аренда имущества, проценты по вкладам и т. д.

У этих доходов разные коды, но база одна – основная. И доход для ставки НДФЛ 15% считают общий по всей основной налоговой базе.

При этом все, что относится к основной базе, можно заявлять для вычета.

Например, с доходов от процентов по вкладам также можно получить имущественный или социальный налоговый вычет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.09.2021 № 03-04-09/70779.

Кстати, не все доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%.

Вот доходы, по которым независимо от их размера ставка будет 13%:

  • от продажи имущества (кроме ценных бумаг);

  • в виде стоимости подаренного имущества (кроме ценных бумаг);

  • страховые выплаты по договорам страхования;

  • выплаты по пенсионному обеспечению.

Об этом напоминает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-06/129497.

НДФЛ

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

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