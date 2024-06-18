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ПСН

Для перехода на ПСН надо подать заявление за 10 дней до начала патента

ИП может получить патент на год или на несколько месяцев в течение года, подав заявление в ИФНС по месту жительства. Если же планируется работа в другом регионе, заявление подается в ИФНС по месту ведения деятельности.

Срок подачи заявления на патент – не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения.

Например, для перехода на ПСН с 01.01.2025, надо подать заявление не позднее 16.12.2024.

Через 5 рабочих дней ИФНС выдаст патент. В нем будут указаны период действия патента, стоимость и срок оплаты.

Патент сроком до 6 месяцев необходимо оплатить в течение срока его действия. Патент на 6 – 12 месяцев оплачивается двумя платежами – 1/3 в течение 90 календарных дней после начала действия патента и 2/3 в течение срока действия патента.

Если патент выдан с 01.01.2024 по 31.12.2024, то первый платеж – до 01.04.2024, второй – до 09.01.2025.

Оплата за патент идет в виде ЕНП по КБК 182 0 10 61201 01 0000 510.

Уведомление по ЕНП на налог по ПСН не сдают.

ИП может уменьшить патент на страховые взносы в фиксированном размере и в размере 1%.

Но нужно сдать уведомление об уменьшении патента. Сдать его можно в любое время, но лучше до наступления срока оплаты, советуют налоговики.

Как в 2024 году уменьшать налог по ПСН на страховые взносы, мы разбирали тут.

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