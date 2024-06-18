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Налоговый агент по НДС

Компания на УСН платит агентский НДС за аренду госимущества

Оказание услуг по предоставлению в аренду недвижимости, в том числе государственной, в том числе на безвозмездной основе, облагается НДС. Но НДС платит арендатор как налоговый агент.

Об этом напоминает Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-07-11/28382.

Упрощенцы в общем случае не являются плательщиками НДС (пока), но при аренде госимущества компания на УСН будет налоговым агентом по НДС.

При аренде госимущества налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с учетом НДС. При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества.

Подробнее о том, какие нюансы при уплате НДС должны учитывать организации и ИП на упрощенке, рассказываем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

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Налоговый агент по НДС

Компания на УСН платит агентский НДС за аренду госимущества

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