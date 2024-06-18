Агентство по страхованию вкладов начет выплаты клиентам «Автоградбанка» до 1 июля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о наступлении 17 июня страхового случая у АО «Автоградбанк». Сегодня Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации.
Функции временной администрации возложили на АСВ, руководителем стал Алексей Юферов.
«Агентство начнет выплаты не позднее 1 июля 2024 года. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 июня 2024 года», — сказано в телеграм-канале АСВ.
По данным на 1 мая 2024 года, страховую ответственность перед вкладчиками оценили в 2,38 млрд рублей.
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