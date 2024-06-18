Доходы членов КФХ 5 лет не облагаются НДФЛ. Но надо доказать, что КФХ существует

Доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельхозпродукции, освобождены от НДФЛ в течение 5 лет, считая с года регистрации КФХ (п. 14 ст. 217 НК). Но как доказать, что КФХ имеет место быть?

Ведь до недавнего времени в ЕГРИП не было отметок о том, что ИП – это глава КФХ.

Ответ на этот вопрос дал Минфин от 29.03.2024 № 03-04-05/28546.

С 18 февраля 2024 года вступил в силу приказ ФНС с новой формой № Р24001 для внесения в ЕГРИП сведений о том, что ИП является главой КФХ.

То есть, если ИП при регистрации не был обозначен как КФХ, теперь можно внести изменения в ЕГРИП.

Кроме того, для подтверждения своего сельского статуса в промежуток времени отсутствия возможности идентификации в качестве главы КФХ Минсельхоз рекомендовал: заключать соглашения о создании КФХ между членами хозяйства с указанием главы КФХ или оформлять решение ИП о ведении КФХ в качестве главы КФХ.

Эти документы рекомендовано заверять нотариально.

Напомним, в 2021 году люди, решившие заняться бизнесом в сфере сельского хозяйства, столкнулись с проблемой – старую форму для регистрации КФХ (Р21002) отменили, а в форме Р21001 нельзя было сделать пометку о статусе главы КФХ.

Это недоразумение исправили в 2024 году.