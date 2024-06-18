Доходы членов КФХ 5 лет не облагаются НДФЛ. Но надо доказать, что КФХ существует

Ведь до недавнего времени в ЕГРИП не было отметок о том, что ИП – это глава КФХ.
Ответ на этот вопрос дал Минфин от 29.03.2024 № 03-04-05/28546.
С 18 февраля 2024 года вступил в силу приказ ФНС с новой формой № Р24001 для внесения в ЕГРИП сведений о том, что ИП является главой КФХ.
То есть, если ИП при регистрации не был обозначен как КФХ, теперь можно внести изменения в ЕГРИП.
Кроме того, для подтверждения своего сельского статуса в промежуток времени отсутствия возможности идентификации в качестве главы КФХ Минсельхоз рекомендовал:
заключать соглашения о создании КФХ между членами хозяйства с указанием главы КФХ
или
оформлять решение ИП о ведении КФХ в качестве главы КФХ.
Эти документы рекомендовано заверять нотариально.
Напомним, в 2021 году люди, решившие заняться бизнесом в сфере сельского хозяйства, столкнулись с проблемой – старую форму для регистрации КФХ (Р21002) отменили, а в форме Р21001 нельзя было сделать пометку о статусе главы КФХ.
Это недоразумение исправили в 2024 году.
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