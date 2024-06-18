Пользователи стали тратить на маркетплейсах в два раза больше денег

Большинство клиентов оплачивают покупки на маркетплейсах с помощью банковских карт, а также через СБП. На Систему быстрых платежей пришлось 59% от объема трат.

В мае число клиентов ВТБ, которые совершают покупки на маркетплейсах, выросло более чем в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Почти каждый четвертый приобретает товары на онлайн-площадках, а размер потраченных средств вырос в 2,2 раза.

«Наибольшую динамику спроса мы видим среди молодежи и старшего поколения. По способам оплаты предпочтения пользователей варьируются: одни выбирают платежи по СБП — благодаря возможным скидкам от торговых онлайн-площадок, другие — расплачиваются онлайн картой, чтобы воспользоваться преимуществами программы лояльности банка», — сказал старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Самые активные покупатели на маркетплейсах — пользователи в возрасте от 22 до 45 лет.

Почти в 2,5 раза выросло число клиентов в возрасте до 22 лет, которые делают онлайн-покупки. Из расходы увеличились в 4 раза, а число покупок в 2 раза.

Пожилые люди старше 65 дет также начали интересовать маркетплейсами: число их покупок выросло в 2 раза, а траты — в 2,5 раза.

93% клиентов ВТБ использовали для оплаты покупок на маркетплейсах банковские карты и Систему быстрых платежей, на которую в мае пришлось 59% объема затрат. С начала года по СБП онлайн-покупки оплачивали в 2,5 раза больше, а сумма транзакций выросла в 2,4 раза. Средний чек по СБП превышает размер оплаты картой.