По разовым сделкам тоже надо применять ККТ

Если поступила оплата наличными или безналом от физлица, продавец должен применить ККТ и сформировать кассовый чек. Даже если это одна-единственная подобная сделка.

Минфину предложили внести поправки в закон № 54-ФЗ, чтобы разовые сделки, в том числе по агентским договорам можно было проводить без ККТ.

Но Минфин в письме от 01.04.2024 № 30-01-11/29226 выразил свое несогласие.

Применение ККТ и выдача покупателю кассового чека гарантируют защиту прав потребителя, а также способствуют минимизации схем уклонения от налогов.

Разовая сделка – это сделка, экономическая суть которой отличается от основной деятельности организации, и которая осуществляется на разовой основе.

Но если отменить ККТ по таким сделкам, то могут быть злоупотребления как при соотнесении операций с дополнительным или основным видом деятельности, так и при периодичности совершения таких сделок.

Поэтому Минфин идею отмены ККТ для разовых сделок не поддержал.