ГАИ может отказаться ставить на учет ввезенные иномарки

Перекупщикам, которые перепродают в течение года ввезенный из-за границы автомобиль, придется заплатить утилизационный сбор от 300 тысяч до 1,3 млн рублей. Иначе авто не поставят на учет.

Представители МВД подготовили поправки в закон госрегистрации транспортных средств, по которым у Госавтоинспекции будет право отказать в постановке на учет автомобиля, если его ввезли из-за границы и продали в течение года.

Как пишут «Известия», правительство уже одобрило это предложение. По мнению властей, поправки должны пресечь незаконную уплату утилизационного сбора по льготному тарифу.

Если человек ввозит автомобиль из-за границы для личного пользования, то он платит утильсбор от 3,4 до 5,2 тыс. рублей. Максимальный размер сбора предусмотрен для транспорта старше трех лет.

Коммерческий утилизационный сбор платят те, кто ввозит автомобили для последующей перепродажи в РФ. Сумма составляет от 300 тыс. до 1,3 млн рублей.

Согласно новым поправкам, если ввезенный автомобиль продают в течение года, то владелец должен заплатить утильсбор по коммерческому тарифу. В противном случае сотрудники ГАИ откажут в постановке транспортного средства на учет.