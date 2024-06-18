Депутатам рекомендуют повысить налог на прибыль до 25%

20 июня Госдума рассмотрит законопроект о донастройке налоговой системы и изменениях в НК с 2025 года.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который увеличит ставку по налогу на прибыль организаций с 20 до 25%.

«В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы», — сказано в документе.

Первое чтение запланировано на 20 июня 2024 года.

Предполагается, что изменения в 2025 году пополнят бюджет на 1,6 трлн рублей, а всего за 2025-2027 годы государство получит дополнительные 5 трлн.

Ранее мы писали, что Госдума так и не определилась со ставкой налога на прибыль.