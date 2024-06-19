📌 Какие доходы будут учитывать для перехода на УСН в 2025 году

Для перехода на УСН с 1 января доходы организации за 9 месяцев предшествующего года должны быть не более лимита. Лимит с 2025 года меняется, состав учитываемых доходов – тоже.

Поправки содержатся в правительственном законопроекте, который будет рассмотрен в Госдуме на этой неделе.

Сейчас лимит дохода для перехода на УСН – 112,5 млн руб. х 1,329 = 149,51 млн руб. С 2025 года лимит – 337,5 млн руб.

При этом коэффициент-дефлятор к этому лимиту будет применяться по-новому: к доходам того года, на который он установлен.

Буквально, по новой норме НК получается так, что лимит для перехода на УСН с 01.01.2025 и 01.01.2026 будет одинаковый – 337,5 млн рублей.

Потому что на 2025 года дефлятора не будет, так как лимиты новые. На 2026 дефлятор будет, но он будет применяться только для перехода на УСН с 2027 года.

Перечень доходов, которые учитывают для лимита по переходу на УСН тоже меняется. Смотрите в нашей таблице, какие доходы учитывают сейчас и что изменится.

В 2024 году В 2025 году доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных п. 11 части второй ст. 250 НК, и доходов в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном п. 4 1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность имущества (имущественных прав)

Что еще поменяется по УСН, мы разбирали здесь.

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