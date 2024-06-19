Главное условие амнистии за дробленку — консолидировать бизнес

Предприниматели смогут избежать доначисления налогов за дробление бизнеса, если консолидируют бизнес и будут применять стандартную форму налогообложения.

В законопроекте с поправками в НК определили основные положения для проведения амнистии за дробление бизнеса.

На амнистию смогут рассчитывать только те предприниматели, которые консолидируют бизнес и перейдут на стандартную форму налогообложения.

Для получения амнистии за дробленку нужно в 2025–2026 годах добровольно отказаться от применения этой схемы. Тогда налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы не будут начислены.

Речь идет об амнистии по статьям 119, 120 и 122 НК за:

непредставление налоговой декларации;

грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения;

неуплату или неполную уплату сумм налога.

Также законопроект предусматривает последствия неполного добровольного отказа от дробления бизнеса — тогда амнистия тоже будет частичной.

Разберитесь с тем, как налоговая проверяет дробление бизнеса, что ждать от амнистии по дроблению и кого она коснется! Приходите 26 июня на вебинар «Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии».

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На вебинаре разберем:

Как налоговая проверяет дробление бизнеса.

Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии.

Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы.

Аргументы, которые могут склонить суд на вашу сторону.

Примеры законных налоговых архитектур из практики.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Ждем вас на вебинаре 26 июня в 15:00 мск!