Главное условие амнистии за дробленку — консолидировать бизнес

В законопроекте с поправками в НК определили основные положения для проведения амнистии за дробление бизнеса.
На амнистию смогут рассчитывать только те предприниматели, которые консолидируют бизнес и перейдут на стандартную форму налогообложения.
Для получения амнистии за дробленку нужно в 2025–2026 годах добровольно отказаться от применения этой схемы. Тогда налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы не будут начислены.
Речь идет об амнистии по статьям 119, 120 и 122 НК за:
непредставление налоговой декларации;
грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения;
неуплату или неполную уплату сумм налога.
Также законопроект предусматривает последствия неполного добровольного отказа от дробления бизнеса — тогда амнистия тоже будет частичной.
Разберитесь с тем, как налоговая проверяет дробление бизнеса, что ждать от амнистии по дроблению и кого она коснется! Приходите 26 июня на вебинар «Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии».
На вебинаре разберем:
Как налоговая проверяет дробление бизнеса.
Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии.
Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы.
Аргументы, которые могут склонить суд на вашу сторону.
Примеры законных налоговых архитектур из практики.
Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Ждем вас на вебинаре 26 июня в 15:00 мск!
Начать дискуссию