Минфин: механизм соцзаказа с 2025 года распространят на все регионы

Еще больше предпринимателей, которые занимаются социальным обслуживанием населения, смогут получить субсидии от государства.

С 1 января 2025 года власти собираются распространить действие социального заказа на всей территории РФ.

«Федеральные министерства должны проявить инициативу и усилить заинтересованность региональных министерств в отношении применения механизма соцзаказа. Также нужно заинтересовывать субъекты Российской Федерации его использовать», — сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Сейчас законопроект с поправками находится на согласовании в Минюсте. Ожидается, что документ не вызовет разногласий и начнет действовать с 1 января 2025 года.

«Социальный заказ — это инструмент управления, цель использования которого состоит в повышении удовлетворенности людей при получении социальных услуг, финансируемых за счет бюджета. При этом граждане самостоятельно выбирают исполнителя таких услуг», — говорится на сайте Минфина.

Программу социального заказа запустили в экспериментальном режиме в 2020 году. Она позволяет организациям, ИП и самозанятым, которые производят товары, оказывают услуги и выполняют работы, получить государственный заказ на социальные услуги и бюджетные субсидии.

На выплаты имеют право те, кто занимается социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение и туристические услуги для детей, оказывают паллиативную помощь и помогают в трудоустройстве.