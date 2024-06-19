Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила налоговые долги

Спортсменка расплатилась с ФНС. Ее долг составил почти 500 000 рублей.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева закрыла долг перед ФНС в размере 465 688 рублей. Теперь счета спортсменки не будут заблокированы.

В эту же сумму включили штраф от волгоградского УФНС за неуплату налогов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сейчас спортсменка проживает за границей в разных местах: в Монако, на Канарских островах и Испании.

Летом 2023 года Елена Исинбаева отказалась от воинских званий в России и приостановила работу своего благотворительного фонда.

Исинбаева получила золотую медаль на Олимпиаде в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. Также спортсменка завоевала 7 золотых наград чемпионатов мира.

Недавно мы писали, что Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов.