Какие документы нужны для оформления командировки

Приказ может быть в произвольной форме, но можно использовать унифицированный бланк Т-9.
Положение о командировках утверждено постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749.
В ряде случае с сотрудника надо взять письменное согласие на командировку.
При этом есть категории работников, которых нельзя отправлять в командировку даже при их согласии:
беременных;
работников в возрасте до 18 лет (кроме творческих работников и спортсменов).
С кого надо взять согласие:
инвалиды;
женщины с детьми до 3 лет;
матери, отцы, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;
работники, имеющие детей-инвалидов;
работники, которые ухаживают за больным членом семьи по медицинскому заключению;
родитель ребенка до 14 лет, если другой родитель – вахтовик, мобилизованный или контрактник;
многодетные работники с детьми до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет.
Для таких работников должны быть такие документы:
запрос работодателя на согласие;
согласие сотрудника на командировку.
Оформлять все виды рабочего времени, отпуска и больничные научим на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».
Вы сможете вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.
Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!
Начать дискуссию