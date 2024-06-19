Какие документы нужны для оформления командировки

При направлении сотрудника в командировку надо оформить приказ и выдать деньги под отчет.

Приказ может быть в произвольной форме, но можно использовать унифицированный бланк Т-9.

Положение о командировках утверждено постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749.

В ряде случае с сотрудника надо взять письменное согласие на командировку.

При этом есть категории работников, которых нельзя отправлять в командировку даже при их согласии:

беременных;

работников в возрасте до 18 лет (кроме творческих работников и спортсменов).

С кого надо взять согласие:

инвалиды;

женщины с детьми до 3 лет;

матери, отцы, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;

работники, имеющие детей-инвалидов;

работники, которые ухаживают за больным членом семьи по медицинскому заключению;

родитель ребенка до 14 лет, если другой родитель – вахтовик, мобилизованный или контрактник;

многодетные работники с детьми до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет.

Для таких работников должны быть такие документы:

запрос работодателя на согласие;

согласие сотрудника на командировку.

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