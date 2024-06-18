Официально: топ-5 самых популярных направлений лета-2024

По данным кабмина, в топ-5 самых популярных направлений лета 2024 года вошли:
курорты Краснодарского края;
Крым;
Кавминводы;
Санкт-Петербург.
Москва и Подмосковье.
Также пользуются спросом туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, республику Алтай, Алтайский край и речные круизы по России.
«Туризм в России – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Президент поставил задачу увеличить турпоток до 140 млн поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году. Правительство, регионы и бизнес сосредоточили усилия на трех приоритетах: увеличении номерного фонда, расширении точек притяжения и развитии инфраструктуры», — рассказал вице-премьер.
Доля туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года – по итогам 2023 года она составила 2,8%.
В России доступно более 1 млн гостиничных номеров. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» создается инфраструктура, в том числе реализуется программа строительства модульных отелей: ожидается, что до конца года будет введено 18 тыс. номеров, из которых более 5 тыс. запущены и доступны для туристов.
Традиционно летние месяцы – самые загруженные. По данным туроператоров к июню уже реализовано 60% туров.
Для подготовки кадров создана группа специальностей и направлений «Сервис и туризм». В 2024/25 учебном году выделено 7 тыс. бюджетных мест для высшего образования и 68 тыс. мест для среднего профобразования.
Ранее мы писали, что создадут единую цифровую платформу туризма.
Комментарии9
по статистике направления распределились так
1 - на...
2 - в...
3 - к...
4 - ты чё с...? иди сюда, б....
5 - из особо ласкового (объединено): - сам знаешь куда и да пошёл ты (без конкретизации, просто пошёл)
да, особенно первые два пользуются невероятным количеством предложений.
А не пойти ли вам в... бухгалтерию!
Не туризм, а дуризм какой-то!
Туры в Дагестан, ой, не могу! Ехать туда и думать, набьют тебе там морду или нет за то, что ты в шортах?
ну и снимите Вы шорты. Бить точно не будут!
А если тогда мешок на голову и в горный аул?! Или вообще камнями побьют?!
Только ли шорты их *********?