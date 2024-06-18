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Отпуска

Официально: топ-5 самых популярных направлений лета-2024

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко представил доклад о старте нового туристического сезона-2024.

По данным кабмина, в топ-5 самых популярных направлений лета 2024 года вошли:

  • курорты Краснодарского края;

  • Крым;

  • Кавминводы;

  • Санкт-Петербург.

  • Москва и Подмосковье.

Также пользуются спросом туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, республику Алтай, Алтайский край и речные круизы по России.

«Туризм в России – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Президент поставил задачу увеличить турпоток до 140 млн поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году. Правительство, регионы и бизнес сосредоточили усилия на трех приоритетах: увеличении номерного фонда, расширении точек притяжения и развитии инфраструктуры», — рассказал вице-премьер.

Доля туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года – по итогам 2023 года она составила 2,8%.

В России доступно более 1 млн гостиничных номеров. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» создается инфраструктура, в том числе реализуется программа строительства модульных отелей: ожидается, что до конца года будет введено 18 тыс. номеров, из которых более 5 тыс. запущены и доступны для туристов.

Традиционно летние месяцы – самые загруженные. По данным туроператоров к июню уже реализовано 60% туров.

Для подготовки кадров создана группа специальностей и направлений «Сервис и туризм». В 2024/25 учебном году выделено 7 тыс. бюджетных мест для высшего образования и 68 тыс. мест для среднего профобразования.

Ранее мы писали, что создадут единую цифровую платформу туризма.

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Комментарии

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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    По данным кабмина, в топ-5 самых популярных направлений лета 2024 года вошли:

    по статистике направления распределились так

    1 - на...

    2 - в...

    3 - к...

    4 - ты чё с...? иди сюда, б....

    5 - из особо ласкового (объединено): - сам знаешь куда и да пошёл ты (без конкретизации, просто пошёл)

    • Жанна

      да, особенно первые два пользуются невероятным количеством предложений.

  • Buddha said...
    Главный бухгалтер

    Туры в Дагестан, ой, не могу! Ехать туда и думать, набьют тебе там морду или нет за то, что ты в шортах?

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