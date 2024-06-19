Как теперь работать с самозанятыми и не бояться проверок Минтруда? Расскажем сегодня на вебинаре!

Мониторинг Минтруда по работе с самозанятыми начался и появились первые громкие кейсы. Поэтому именно сейчас проверьте свои показатели работы с самозанятыми, чтобы избежать ошибок, которые сделали другие.

Все организации работают с самозанятыми. Самое опасное в работе с самозанятыми – это обвинение в подмене трудовых отношений. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества. На вебинаре разберемся с критериями мониторинга Минтруда и с первыми итогами этого мониторинга.

Сегодня в 11:00 состоится вебинар «Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда».

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На вебинаре рассмотрим:

Критерии и лимиты работы с самозанятыми.

Новое вводные с 2024 года. Налоговые риски, связанные с самозанятыми.

Опасные признаки работы с самозанятыми.

Как ФНС проверяет работодателей и самозанятых. Что можно сделать, чтобы снизить риски?

Санкции за подмену договора. Что будет если договор с самозанятым признают трудовым.

Первые громкие дела по работе с самозанятыми.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!