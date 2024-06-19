Для бизнеса вводят штрафы за загрязнение воздуха

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, который предлагает установить в КоАП административные штрафы для компаний и ИП за загрязнение воздуха.

В соответствии с проектом за превышение установленных лимитов на выброс загрязняющих веществ будут штрафы, размер которых зависит от степени превышения установленных норм.

Например, при превышении лимита на 10%:

юрлица — оштрафуют на сумму от 0, 001 до 0,05 годовой выручки;

ИП — заплатят от 50 000 до 100 000 рублей.

Если превышение 75% или более:

штраф для ИП — от 500 000 до 800 000 рублей;

компании потеряют от 1,25 до 1,12 части годовой прибыли, заработанной до момента нарушения.

Правительство также предлагает установить административную ответственность за неисполнение или задержку исполнения обязательств по подсчету объемов атмосферных загрязнений. Штрафы составят:

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

ИП – от 20 000 до 30 000 рублей;

юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

При повторном нарушении максимальный штраф для компаний — 200 000, а для должностных лиц – 70 тысяч рублей.

Это новые ст. 8.21.1 и 8.21.2 КоАП. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в КоАП также введены административные штрафы за корпоративные нарушения.